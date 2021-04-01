В Калужской области мужчину порезали за замечание о громкой музыке

В Малоярославецком районе Калужской области мужчина пострадал за замечание о громкой музыке. Об этой истории в четверг, 1 апреля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- Местный житель в вечернее время не мог уснуть, так как в соседней квартире громко играла музыка, - пояснили в полиции. - Гражданин решил заглянуть в гости к соседям, чтобы сделать соответствующее замечание и попросить убавить звук. Однако беседа между гражданами переросла в конфликт, в ходе которого жилец квартиры, в которой играла музыка, ножом ударил визитера в плечо.

Потерпевший обратился за помощью в больницу. А врачи сообщили о случившемся в дежурную часть.

В совершении преступления подозревается 51-летний мужчина. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.