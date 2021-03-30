Залетный вор обокрал калужский магазины электроники

В Калуге представители сетевых магазинов, торгующих электроникой, сообщили о кражах из торговых залов. Подозреваемого удалось найти с помощью записей с камер наблюдения.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ко всем фактам причастно одно и то же лицо, - рассказали во вторник, 30 марта, в УМВД по Калужской области. - В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий его личность и местонахождение были установлены. Им оказался ранее судимый 28-летний житель другого региона.

По версии правоохранителей, мужчина приехал в Калугу и за один день обокрал несколько магазинов электроники.

- Находясь в торговых залах, мужчина незаметно для окружающих брал товары со стеллажей и прятал в находящуюся при себе сумку, после чего не оплачивая их, выходил из помещения, - отмечают в полиции. - Похищал он в основном беспроводные наушники, гарнитуры, иные аксессуары, которые затем перепродавал третьим лицам.

Общий ущерб по четырем эпизодам составил более 68 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.