В Калуге любителя пиццы задержали за фальшивые купюры

В Калуге задержан 31-летний мужчина из соседнего региона, которого подозревают в сбыте фальшивых купюр. Во вторник, 30 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- В марте этого года он приезжал в Калугу и заказывал доставку блюд в разных пиццериях города, - пояснили в полиции. - Когда курьер привозил заказ по указанному адресу, подозреваемый встречал его возле дома и расплачивался фальшивой купюрой номиналом в 5000 рублей. О том, что деньги поддельные, граждане выясняли только при обращении в банк.

Оперативникам удалось выйти на виновника через информацию о машине, на которой он ездил.

Момент задержания.

Мужчину подозревают в трех эпизодах сбыта фальшивых купюр.

- По месту его жительства изъяты ксерокопии фальшивых банкнот. Мужчине предстоит объяснить, где и как он приобретал поддельные купюры, - подчеркнули в УМВД. - В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности фигуранта к аналогичным эпизодам.