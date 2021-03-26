В Калужской области женщина придумала ребенка, чтобы получать выплаты

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Малоярославецкого района. Ее подозревают в покупке и использовании поддельного документа.

- Местная жительница обратилась в территориальное отделение по вопросам миграции для постановки на учет по месту жительства своего ребенка, - рассказали в пятницу, 26 марта, в УМВД по Калужской области. - Гражданка предъявила свидетельство о рождении. При детальном осмотре документ вызывал у сотрудников подразделения сомнение в своей подлинности. Свидетельство о рождении было направлено на экспертизу. Согласно результатам исследования, документ оказалась поддельным.

Женщина созналась, что купила свидетельство о рождении, чтобы получать различные социальные выплаты и пособия на несуществующего ребенка.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до года лишения свободы.