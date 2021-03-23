Жительница Обнинска перевела мошенникам шесть миллионов рублей

Жительница Обнинска стала очередной жертвой мошенников. Во вторник, 23 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Ей на телефон позвонил якобы представитель правоохранительных органов и сообщил, что поступила информация от сотрудников службы безопасности банка, держателем карты которого она является, о том, что на ее имя пытаются оформить кредит, - пояснили в полиции. - Узнав, что женщина никакого кредита не оформляла, звонивший заверил, что в ближайшее время с ней свяжутся представители финансово-кредитной организации, после чего необходимо будет выполнить все их требования.

После этого женщина разговаривала уже с некой якобы сотрудницей службы безопасности банка, которая убедила потерпевшую снять деньги со своего счета и срочно перечислить на резервные счета других банков, чтобы предотвратить мошеннические действия.

- При этом она попросила сохранить все в тайне и не сообщать об этом ни сотрудникам банка, ни родственникам, - рассказали в УМВД. - Для большей убедительности незнакомка заверила, что все действия согласованы с сотрудниками правоохранительных органов, которые будут ее сопровождать и наблюдать за ней со стороны. Потерпевшая сняла со своего счета все денежные средства и проследовала к банкомату, где, действуя под диктовку мошенницы, перевела более 6 миллионов рублей на номера, которые ей продиктовали. После чего женщине сказали, что с ней свяжутся позже и сообщат, когда нужно будет прийти в банк и забрать свои сбережения. Дальнейшее общение между данными гражданами прекратилось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и с заявлением обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.