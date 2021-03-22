В Калуге мать с сыном задержаны за организацию наркопритона

В Калуге 68-летняя женщина и ее 44-летний сын подозреваются в организации наркопритона, сообщает в понедельник, 22 марта, УМВД по Калужской области.

- По версии правоохранителей, они систематически предоставляли жилое помещение наркозависимым гражданам для употребления наркотических средств как внутривенно, так и в виде курительных смесей, - отмечают в полиции. - Часть запрещенных веществ фигуранты приобретали самостоятельно, а часть предоставляли их посетители. В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции были изъяты шприцы, курительные приспособления, а также рассыпчатое вещество белого цвета, которое направлено на исследование для определения принадлежности.

По уголовной статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору» калужанам грозит до шести лет лишения свободы.