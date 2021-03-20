Калужский таксист обокрал пассажира

В дежурную часть УМВД России по Калуге обратился молодой человек и сообщил о несанкционированном списании денежных средств с его счета. На мобильный телефон стали приходить уведомления об оплате покупок, которые он не совершал.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний водитель такси.

Мужчина обнаружил утерянную карту между сиденьями своего автомобиля и, воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты без введения пин-кода, в различных магазинах областного центра совершил покупки продуктов питания и сигарет. Сумма ущерба составила более 6000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.