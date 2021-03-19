В Калужской области мужчина похитил дизельного топлива на 900 тысяч рублей

С помощью топливной карты одного из предприятий Боровского района житель Жуковского района украл дизельного топлива на 900 тысяч рублей. Подробности в пятницу, 19 марта, рассказали в УМВД по Калужской области.

- Родственник подозреваемого ранее работал в указанной организации и имел в своем распоряжении соответствующую топливную карту, - отмечают в полиции. - По версии оперативников, мужчина, используя карту, в период с мая 2020 года по февраль 2021 года совершал хищение топлива, иногда до 200 литров в день, которое в дальнейшем реализовывал своим знакомым по заниженным ценам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские выясняют, причастен ли к преступлению родственник подозреваемого, которому принадлежала топливная карта.