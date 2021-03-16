В Калуге женщина криками испугала грабителя

На одной из улиц Калуги мужчина напал на пенсионерку и попытался выхватить у нее сумку, но женщина дала отпор. Подробности во вторник, 16 марта, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Незнакомец неожиданно подошел к ней на улице и попытался вырвать сумку, которую женщина несла в руках, - пояснили в полиции. - Сопротивляясь, калужанка стала громко кричать, после чего нападавший прекратил свои действия и убежал.

Вскоре подозреваемого задержали. Мужчине 46 лет. Ранее он уже был судим.

- Находясь в отделении банка, мужчина заметил, как потерпевшая сняла с карты через банкомат наличные денежные средства и убрала их в сумку, - считают в УМВД. - Он пошел вслед за женщиной, после чего, оказавшись в безлюдном месте, попытался завладеть ее имуществом.

Кроме того, этого же человека подозревают в краже денег с банковского счета.

- Мужчина получил в свое распоряжение банковскую карту от своего знакомого для приобретения спиртного, - отметили в УМВД. - Однако впоследствии решил ее не возвращать. Бесконтактным способом он оплатил с помощью чужой карты в различных торговых точках несколько покупок для своих нужд на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Покушение на грабеж» и «Кража, совершенная с банковского счета гражданина, а равно в отношении электронных денежных средств». Расследование продолжается.