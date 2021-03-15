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В Калужской области мужчине сделали операцию после драки на улице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2021 09:49 0 660
В Калужской области мужчине сделали операцию после драки на улице

В Сухиничах возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подробности рассказали в понедельник, 15 марта, в УМВД по Калужской области.

- В ходе следствия установлено, что в вечернее время потерпевший шел домой вместе со своей матерью и ребенком, - отмечают в полиции. - В одном из городских дворов к нему с просьбой закурить обратился мужчина, который сидел в своем автомобиле. Между гражданами возник словесный конфликт, в ходе которого водитель вышел из автомобиля и нанес несколько ударов руками оппоненту по туловищу. На следующий день потерпевший пошел на работу. Спустя несколько часов почувствовал себя плохо и был доставлен скорой помощью в медицинское учреждение, где ему была сделана операция.

Как считает следствие, ухудшение здоровья вызвано полученными во время драки травмами.

Задержанный мужчина ранее был несколько раз судим. Сейчас ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2021 09:49 0 660
Тэги: криминал полиция
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