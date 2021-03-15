Жительница Калуги перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала жительница Калуги. О преступлении в понедельник, 15 марта, сообщили в УМВД по Калужской области.

- На телефон поступил звонок от незнакомой женщины, которая представилась работником банка, - пояснили в полиции. - При этом звонившая не только обратилась к потерпевшей по имени и отчеству, но и озвучила предполагаемую сумму, находящуюся на ее счете, убедив тем самым, что является якобы сотрудником финансово-кредитной организации. Неизвестная сообщила, что одного из работника банка подозревают в мошеннических действиях, и попросила калужанку оказать содействие в его поиске. Как пояснила собеседница, для этого пенсионерке необходимо снять все свои накопления и перевести их на иной защищенный расчетный счет. Поверив, потерпевшая пришла в отделение банка и осуществила перевод денежных средств в сумме 1,3 миллиона рублей на озвученные ей реквизиты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас продолжается расследование.

- Уважаемые граждане, не переводите свои денежные средства по указанию третьих лиц ни под какими предлогами! – обращаются полицейские к калужанам. - Помните, что настоящие работники банка никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию и не просят осуществить денежные переводы. Прервите подобный разговор!

Тем временем

По Калужской области разошлись фальшивые купюры в 1000 и 5000 рублей. В полиции рассказали, как отличить подделки. Подробности.