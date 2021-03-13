По Калужской области разошлись фальшивые купюры в 1000 и 5000 рублей

Как отличить фальшивые деньги, несколько лет назад нам подробно рассказывали в полиции. Смотрите видео.

В Калуге и нескольких районах Калужской области отмечаются случаи обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. В субботу, 13 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Полиция опубликовала приметы подделок:

одинаковые серии и номера банкнот;

отсутствие защитной нити или ее имитация;

неточная цветопередача при воспроизведении изображения банкноты;

отсутствие водяных знаков или их имитация тиснением;

отсутствие рельефности реквизитов, воспринимаемых на ощупь;

отсутствие радужных полос при рассматривании банкноты на расстоянии 30-50 см. перпендикулярно направлению взгляда;

отсутствие ныряющей металлизированной нити на оборотной стороне банкноты в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой.

- Основными местами сбыта указанных купюр являются сети крупных продуктовых розничных магазинов, автозаправочные станции, пункты приема денежной наличности от граждан за оказание каких-либо услуг, банки, места мелкой розничной торговли, - подчеркнули в УМВД.

Полиция призывает бизнес оборудовать рабочие места кассиров приборами определения подлинности купюр, а также установить в торговых залах камеры наблюдения.

- Продавцу и продавцу-кассиру при обнаружении поддельного денежного знака не следует возвращать его покупателю, а необходимо немедленно вызвать сотрудника охраны торговой организации, либо его руководителя, возможно под предлогом размена денежных средств, - напоминают в полиции. - А также предпринять возможные меры, чтобы гражданин, предъявивший подделку, оставался по месту обнаружения до прибытия сотрудников полиции.

Калужанам также сообщают, что при обнаружении у себя фальшивой купюры ни в коем случае нельзя пытаться от нее избавиться. В таких ситуациях нужно обращаться в правоохранительные органы.