$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал
COVID-19 Масленица Районы, кварталы Клиника года Леди в погонах

По Калужской области разошлись фальшивые купюры в 1000 и 5000 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2021 09:21 0 812

Как отличить фальшивые деньги, несколько лет назад нам подробно рассказывали в полиции. Смотрите видео.

В Калуге и нескольких районах Калужской области отмечаются случаи обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. В субботу, 13 марта, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Полиция опубликовала приметы подделок:

  • одинаковые серии и номера банкнот;
  • отсутствие защитной нити или ее имитация;
  • неточная цветопередача при воспроизведении изображения банкноты;
  • отсутствие водяных знаков или их имитация тиснением;
  • отсутствие рельефности реквизитов, воспринимаемых на ощупь;
  • отсутствие радужных полос при рассматривании банкноты на расстоянии 30-50 см. перпендикулярно направлению взгляда;
  • отсутствие ныряющей металлизированной нити на оборотной стороне банкноты в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на просвет защитная нить выглядит сплошной темной полосой.

- Основными местами сбыта указанных купюр являются сети крупных продуктовых розничных магазинов, автозаправочные станции, пункты приема денежной наличности от граждан за оказание каких-либо услуг, банки, места мелкой розничной торговли, - подчеркнули в УМВД.

Полиция призывает бизнес оборудовать рабочие места кассиров приборами определения подлинности купюр, а также установить в торговых залах камеры наблюдения.

- Продавцу и продавцу-кассиру при обнаружении поддельного денежного знака не следует возвращать его покупателю, а необходимо немедленно вызвать сотрудника охраны торговой организации, либо его руководителя, возможно под предлогом размена денежных средств, - напоминают в полиции. - А также предпринять возможные меры, чтобы гражданин, предъявивший подделку, оставался по месту обнаружения до прибытия сотрудников полиции.

Калужанам также сообщают, что при обнаружении у себя фальшивой купюры ни в коем случае нельзя пытаться от нее избавиться. В таких ситуациях нужно обращаться в правоохранительные органы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.03.2021 09:21 0 812
Тэги: криминал полиция видео
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
«Ростелеком» привезет в Калугу главный трофей Чемпионата КХЛ
МегаФон построил в Брянске дата-центр мощностью более 400 кВт
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как найти и забронировать авиабилеты с помощью UniTicket?
Тренды в дизайне офисов 2021 года
Кухня – сериал об отношениях и еде

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru