В Обнинске продавец ювелирного магазина украла с прилавка украшения

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении работницы ювелирного магазина. Девушку обвиняют в присвоении украшений. Ущерб составил около 56 тысяч рублей, сообщили в четверг, 11 марта, в УМВД по Калужской области.

- Девушка, имея доступ к имуществу магазина, присвоила серебряное кольцо и две золотые цепочки, которые, вероятно, сдала в ломбард, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.