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В Обнинске продавец ювелирного магазина украла с прилавка украшения
В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении работницы ювелирного магазина. Девушку обвиняют в присвоении украшений. Ущерб составил около 56 тысяч рублей, сообщили в четверг, 11 марта, в УМВД по Калужской области.
- Девушка, имея доступ к имуществу магазина, присвоила серебряное кольцо и две золотые цепочки, которые, вероятно, сдала в ломбард, - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.