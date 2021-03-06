В Калуге обокрали маму с коляской

В дежурную часть УМВД России обратилась местная жительница и сообщила о хищении мобильного телефона и более 5 тысяч рублей.

Как пояснила женщина, пропавшее имущество находилось в рюкзаке, который она повесила на детскую коляску, после чего направилась в магазин. Выйдя из помещения, она обнаружила, что рюкзак отсутствует, в торговом зале его нигде не было. После безуспешных поисков женщина снова вышла на улицу, где увидела его лежащим около входа, однако ни телефона, ни денег в нем не оказалось.

Полицией были изучены записи камер видеонаблюдения, на основе которых была установлена предполагаемая хронология событий.

Согласно видеозаписи, на улице рюкзак незаметно для хозяйки упал с коляски, после чего его подобрал прохожий и отошел с ним в сторону. Через несколько минут гражданин вернулся к магазину и оставил находку у входа, после чего ушел в неизвестном направлении.

Оперативниками личность и местонахождение мужчины были установлены. Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Фигурант признался, что, найдя рюкзак, осмотрел его содержимое и похитил находящееся в нем имущество. Телефон также был обнаружен и изъят у него.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража».

Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.