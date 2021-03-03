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В Калужской области мужчину признали виновным в убийстве кочергой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.03.2021 16:06 1 460
В Калужской области мужчину признали виновным в убийстве кочергой

В Козельском районном суде коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор 67-летнему жителю села Ульяново. Его признали виновным в убийстве. Этот инцидент, как мы уже рассказывали, произошел 18 июля 2020 года.

- В ходе распития спиртного в квартире подсудимого между ним и 61-летним потерпевшим произошла ссора, хозяин квартиры стал избивать своего гостя сначала руками и ногами, затем деревянным стулом по голове, телу, шее, нижним и верхним конечностям, взяв в руки металлическую кочергу, он с силой нанес потерпевшему 13 ударов в область головы, - рассказали в среду, 3 марта, в прокуратуре Калужской области. - Полученные в результате избиения травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался в больнице спустя непродолжительный период времени.

Всего погибшему было причинено 44 удара, а его смерть наступила от 25 травматических воздействий, которые повлекли причинение многочисленных ушибленных ран и переломов, установили следователи.

Подсудимый настаивал, что нанес мужчине всего три удара кочергой в область головы, при этом умысла на убийство у него не было.

Однако присяжные пришли к другому выводу. Какой именно срок вынесет судья, пока не сообщается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.03.2021 16:06 1 460
Тэги: криминал прокуратура
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