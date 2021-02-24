В Калужской области в подпольной лаборатории обнаружено более восьми килограммов наркотиков

В Тарусском районе Калужской области полицейские обнаружили подпольную лабораторию, где двое мужчин занимались производством синтетических наркотиков в промышленных масштабах. В среду, 24 февраля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Операцию по задержанию подозреваемых проводили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Управления МВД России по Калужской области.

- Подпольное производство располагалось в нежилом строении на территории Тарусского района, - отмечают в полиции. - При его осмотре оперативники обнаружили оборудование, позволяющее изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах. Также изъят готовый продукт, расфасованный в полимерные пакеты, и емкости с жидкостью, содержащей наркотики. В пересчете на сухое вещество масса изъятого мефедрона составила более 8 килограммов.

В лаборатории задержаны двое мужчин. Они приехали в Калужскую область из других регионов и, предположительно, занимались производством запрещенных веществ.

По версии следствия, наркотики предназначались для сбыта через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Расследование сейчас продолжается.

Кадры оперативной съемки.