Обманувшую калужанку мошенницу задержали в Татарстане

Калужские полицейские вместе со своими татарскими коллегами задержали 25-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. Денег лишилась жительница Калуги, которая через интернет пыталась купить детскую коляску, рассказали в четверг, 11 февраля, в УМВД по Калужской области.

- Просмотрев фотографии, женщина решила ее приобрести и связалась с продавцом обсудить условия покупки, - отмечают в полиции. - В ходе переписки автор предложения пообещала отправить товар посредством транспортной компании, но только после полной оплаты и озвучила реквизиты для перевода денежных средств. Заплатив за коляску 24 тысячи рублей, калужанка стала ожидать посылку, однако так ее и не получила. Продавец на связь также больше не выходила.

По версии УМВД, 25-летняя жительница республики Татарстан по просьбе своего ранее судимого 29-летнего знакомого, находящегося в местах лишения свободы, разместила объявление о продаже несуществующего товара. Полученные от калужанки денежные средства она перевела соучастнику на его абонентский номер.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Расследование сейчас продолжается.