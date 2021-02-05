Калужанка покупала меховые жилеты, а получила розовую шапку

В Обнинске местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом случае в пятницу, 5 февраля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- Как пояснила сама женщина, ее заинтересовало в интернет-магазине выгодное предложение: при приобретении одного изделия, получить второе со скидкой 50%. Сделав заказ и оплатив покупку, она через некоторое время пришла на почту получать посылку, - отметили в полиции. – Однако, распаковав ее, заявительница обнаружила лишь вязанную розовую шапку, которую не заказывала. Также в свертке находилось большое количество упаковочной бумаги и распечатанный листок с текстом «Спасибо за заказ и доверие к нашему интернет-магазину!», и сообщалось, что в посылке может находиться подарок и разъяснен порядок возврата товара.

После этого женщина начала читать информацию о магазине в интернете. На многих сайтах писали о мошенниках. Тогда потерпевшая пошла в полицию.

Общий ущерб оценивается в 3770 рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», продолжается.