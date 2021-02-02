В Калуге осужденный пытался за взятку получить телефон в СИЗО

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который сейчас в нашем городе отбывает наказание за мошенничество в СИЗО. Его обвиняют в даче взятки, сообщили во вторник, 2 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- Через свою жену он передал оперативному сотруднику службы исполнения наказания взятку в сумме 15 тысяч рублей за совершение в его интересах заведомо незаконных действий: за пронос на территорию изолятора мобильного телефона и передачу в его пользование, - считает следствие. - Указанная незаконная деятельность изобличена сотрудниками подразделения собственной безопасности УФСИН России по Калужской области.

По новому делу москвичу грозит до восьми лет лишения свободы.