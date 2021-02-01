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В Калужской области мужчина угрожал убить бывшую жену

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2021 12:24 0 390
В Калужской области мужчина угрожал убить бывшую жену

В Боровском районе Калужской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Его подозревают в угрозе убийством бывшей жене.

- Заявительница находилась на своем рабочем месте в торговой точке, к ней пришел 31-летний бывший муж, - рассказали в понедельник, 1 февраля, в УМВД по Калужской области. - Как полагают оперативники, мужчина на почве ревности высказал угрозу убийством в адрес женщины, при этом, вероятно, ударил ее.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2021 12:24 0 390
Тэги: криминал полиция
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