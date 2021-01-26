В Калужской области подростки издевались над психически больным парнем

На днях в одной из социальных сетей выложили видео, которое снимали подростки из города Сосенский Козельского района Калужской области. На запись попали издевательства школьников над психически больным парнем в одной из квартир. Во вторник, 26 января, ситуацию прокомментировали в УМВД по Калужской области.

- По данному факту организовано проведение проверки. Все подростки установлены, - подчеркнули в полиции. - В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы в соответствии со статьями 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Подростки поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Семьи подростков взяты на контроль органами системы профилактики, подчеркнули в УМВД.