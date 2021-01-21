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В Калуге мужчину ударили ножом на остановке

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 21.01.2021 13:37 0 1658
В Калуге мужчину ударили ножом на остановке

В больницу Калуги с ножевым ранением в области груди попал мужчина. Полиции удалось выяснить, как он получил эту травму. Подробности в четверг, 21 января, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Пострадавший пояснил, что ранение ему причинил его знакомый, с которым он ехал на автомобиле из Тульской области, - отметили в полиции. - Остановившись на территории Калуги в районе остановки общественного транспорта, молодые люди вышли из машины, после чего в ходе возникшего конфликта фигурант имеющимся при себе ножом нанес один удар оппоненту. Согласно заключению эксперта, вред здоровью, причиненный потерпевшему, характеризуется как тяжкий.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Личность подозреваемого установили. Это 20-летний гражданин другого государства, скрывшийся после произошедшего с территории Калужской области. Его уже задержали.

Сейчас продолжается расследование.

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 21.01.2021 13:37 0 1658
Тэги: криминал полиция
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