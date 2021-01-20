В Калужской области мужчина жестоко избил свою подругу

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Людиново. Его подозревают в избиении своей подруги. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в среду, 20 января, в УМВД по Калужской области.

- Ранее судимый местный житель совместно со своей сожительницей распивали спиртные напитки, - отмечают в полиции. - В ходе застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве социально-бытовых отношений, в результате которого молодой человек начал избивать потерпевшую руками и ногами, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет колонии.