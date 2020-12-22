$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калужской области мужчину осудили за избиение полицейского

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.12.2020 15:13 0 446
В Калужской области мужчину осудили за избиение полицейского

24-летнего жителя Людиново признали виновным в избиении полицейского и краже, сообщили во вторник, 22 декабря, в прокуратуре Калужской области. В качестве наказания его на год отправили в колонию-поселение.

- В октябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил участкового уполномоченного полиции, который днем ранее пытался задержать подсудимого за нарушение общественного порядка, - отмечают в ведомстве. - Злоумышленник подверг сотрудника полиции избиению, нанеся удары рукой в шею, а также кулаком и головой в голову. В результате избиения полицейскому причинены телесные повреждения и физическая боль.

Кроме того, мужчину признали виновным в краже продуктов из сетевого магазина.

Тем временем

Полиция продолжает проверку по случаю в Боровске, где школьницы избили подругу и сняли все на камеру. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.12.2020 15:13 0 446
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ будет выпускать в цифровом виде до 40% банковских карт к 2023 году
Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона
ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода
Социальные учреждения Калуги оснащаются тепловизорами от «Ростелекома»
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Фильтры для воды на дачу: особенности, покупка
Ремкомплекты для иномарок в ассортименте
Ремонт квартир и дизайн интерьера под ключ в Киеве

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru