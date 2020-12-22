В Калужской области мужчину осудили за избиение полицейского

24-летнего жителя Людиново признали виновным в избиении полицейского и краже, сообщили во вторник, 22 декабря, в прокуратуре Калужской области. В качестве наказания его на год отправили в колонию-поселение.

- В октябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил участкового уполномоченного полиции, который днем ранее пытался задержать подсудимого за нарушение общественного порядка, - отмечают в ведомстве. - Злоумышленник подверг сотрудника полиции избиению, нанеся удары рукой в шею, а также кулаком и головой в голову. В результате избиения полицейскому причинены телесные повреждения и физическая боль.

Кроме того, мужчину признали виновным в краже продуктов из сетевого магазина.

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