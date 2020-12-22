В Боровске после избиения школьницы подругами на их родителей составили протоколы

На прошлой неделе в Боровске опубликовали видео, на котором три школьницы избивают еще одну девочку-подростка. Во вторник, 22 декабря, УМВД по Калужской области сообщило, что личности всех школьниц установлены. Сейчас продолжается проверка.

- Вместе с тем, в настоящее время на законных представителей трех несовершеннолетних составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - подчеркнули в полиции. - Протоколы будут направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, вышеуказанные несовершеннолетние были заслушаны совместно с родителями на совете профилактики школы и поставлены на внутришкольный учет.

Данная административная статья предусматривает наказание в виде предупреждения либо штрафа в 100-500 рублей.