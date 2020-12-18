В Калуге мужчина подговорил 13-летнего подростка воровать велосипеды

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Следствие считает, что он подговорил 13-летнего мальчика воровать велосипеды.

- Установлено, что 58-летний калужанин, используя доверительные отношения, предложил несовершеннолетнему мальчику совершать хищения велосипедов на территории Калуги, - сообщили в пятницу, 18 декабря, в прокуратуре Калужской области.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

Завершилось расследование дела по убийству 33-летней женщины, тело которой нашли возле гаражей на улице Баррикад в Калуге. Подробности.