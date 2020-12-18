В Калуге 33-летнюю женщину пытались изнасиловать за гаражами, а потом убили

Как мы уже рассказывали, вечером 12 июня 2020 года в районе автокооператива «Гранит» на улице Баррикад в Калуге нашли тело 33-летней женщины. Тогда же был задержан и подозреваемый – 33-летний гражданин Молдовы. На днях расследование уголовного дела было завершено. Подробности рассказала в пятницу, 18 декабря, прокуратура Калужской области.

- Обвиняемый из сексуальных побуждений напал на женщину и попытался совершить с ней насильственный половой акт, - пояснили в прокуратуре. - Когда потерпевшая стала звать на помощь, злоумышленник нанес ей удары руками по лицу и телу, на крик потерпевшей отозвались двое прохожих, которые об этом сообщили в полицию. Понимая, что его преступные действия стали очевидны окружающим, с целью сокрытия совершенного им покушения на изнасилование, а также по мотиву мести за оказанное сопротивление, убил женщину осколком бутылки, нанеся им три удара в шею.

Следствие считает, что после этого обвиняемый забросал ветками труп убежал. Задержали его по горячим следам.

Ранее Следственный комитет рассказывал, что эти мужчина и женщина познакомились на улице и пошли за гаражи выпивать.

В ближайшее время по делу начнется суд. Предполагаемому виновнику грозит пожизненное заключение.