В Калуге на улице нашли тело 33-летней женщины

Вечером 12 июня в Калуге в районе автокооператива «Гранит» нашли тело 33-летней женщины. В понедельник калужское региональное управление Следственного комитета рассказало о задержании подозреваемого.

- При оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Калуге по подозрению в совершении убийства задержан 33-летний гражданин Молдовы, - отмечают в СК. - Найти злоумышленника по горячим следам удалось благодаря установленным записям камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. По месту жительства мужчины в одном из домов на улице Жукова, расположенном недалеко от места убийства, проведен обыск. В квартире обнаружена и изъята одежда, в которой подозреваемый предположительно находился в момент совершения преступления. Предметы одежды и другие изъятые в том числе с места убийства вещи направлены на экспертизу. По делу назначены судебно-медицинские, генетическая, дактилоскопическая экспертизы.

Подозреваемый допрошен. Он признался в совершении убийства и сообщил, что познакомился с потерпевшей в тот же день и направился с ней за гаражи употреблять спиртное.

- Там между ними произошел конфликт, в ходе которого, со слов задержанного, женщина ударила его, и он, вспылив, разбил стеклянную бутылку и нанес потерпевшей резаную рану шеи, а затем скрылся с места происшествия, - подчёркивают следователи. – Расследование продолжается.