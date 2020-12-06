В Калужской области участились кражи велосипедов

В воскресенье, 6 декабря, в пресс-службе МВД по Калужской области опубликовали необычное для зимнего периода предупреждение. Полицейские рассказали, что в регионе участились случаи кражи велосипедов.

- Многие владельцы велосипедов не придают особого значения вопросам обеспечения сохранности своего имущества. Часто жители региона предпочитают оставлять велосипеды в подъездах многоквартирных домов, - рассказали в МВД. - Как показывает статистика, именно подъезды становятся самым распространенным местом для преступного посягательства злоумышленников.

Так, в Людиновском районе недавно задержали парня, похитившего из подъезда велосипед стоимостью 12 тысяч. В Обнинске женщина оставила на лестничной площадке свой двухколесник стоимостью 10 тысяч и наутро обнаружила, что его украли. Подобное происходтло и в других районах Калужской области.

В органах дали рекомендации, как не стать жертвой кражи, если у вас есть велосипед.

- Чтобы избежать подобных фактов, сотрудники полиции рекомендуют владельцам велотранспорта предпринять все меры к сохранности своего имущества. В частности, не оставлять велосипед около дома или в подъезде многоквартирных домов, даже если используете запирающее устройство, - рассказали в пресс-службе МВД. - Различного рода тросики и замки будут лишь временным препятствием для злоумышленников.При покупке велотранспорта сделайте подробные фотографии. Сохраняйте все документы, которые вы получаете от продавца, и обязательно запишите серийный номер велосипеда.