В Калужской области расстреляли двоих мужчин

В Калужской области 51-летнему жителю села Хвастовичи грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, сообщает в среду, 7 октября, прокуратура региона.

Инцидент произошёл в июне 2019 года. Как считает следствие, обвиняемый встретился с двумя знакомыми, чтобы урегулировать какие-то денежные споры. Они собрались возле дороги от трассы «М3 «Украина» к Хвастовичам через Авдеевку.

- При встрече между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел не менее шести выстрелов в потерпевших из пистолета, после чего взял «Сайгу» и не менее двух раз выстрелил в убегающих мужчин, - подчёркивают в прокуратуре. - От полученных ранений один из мужчин скончался, второму был причинен вред средней тяжести.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать Людиновский районный суд.

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