«Хорошо, давай режь»: как убивали жителя Калужской области

В Думиничском районе Калужской области 30-летнего мужчину осудили за убийство. Ближайшие 11 лет он должен провести в колонии особого режима, сообщает в понедельник, 5 октября, прокуратура региона.

Преступление произошло в декабре 2019 года, когда виновник распивал спиртное со своим другом.

- Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес им два удара в грудь своему приятелю, от которых последний скончался через непродолжительное время на месте преступления, - отмечают в прокуратуре. - В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что не хотел убивать друга. У них возникла словесная ссора, причину которой он не помнит, в ходе которой сказал другу, что зарежет его. Тот ему не поверил и сказал: «Хорошо, давай режь». Преступник нанес ему ножом один удар в область сердца, от которого потерпевший умер. Он закрыл ему глаза, оделся и ушел, выбросив нож по дороге.

Виновник обжаловал приговор, однако областной суд в Калуге оставил его без изменения.

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