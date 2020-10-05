Калужская область лишится 110 километров дорог

Более 110 километров дорог Калужской области передадут в федеральную собственность. Они станут частью новой федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Оформление необходимых документов находится на завершающей стадии, сообщили KP40 дорожники.

В Калужской области федералы примут на баланс 21,209 километра Южного обхода Калуги и 89,129 километра дороги Вязьма - Калуга.

- Проведена предварительная оценка технического состояния дорог и началась разработка программы ремонта на 2021-2024 годы, - отмечают специалисты. - В рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду на наиболее поврежденных участках проведут оперативные работы по устранению дефектов покрытия, ликвидации колейности и восстановлению элементов организации дорожного движения.

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