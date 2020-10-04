$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

День учителя: какие клички калужане давали учителям

Ольга Пащенко.
Опубликовано: 04.10.2020 09:40 3 677
День учителя: какие клички калужане давали учителям

В преддверии Дня учителя, который отмечается 4 октября, мы решили спросить калужан, какие прозвища они дают своим учителям? Вот что они ответили. И, пользуясь случаем, поздравляем всех педагогов с профессиональным праздником!

Виктория Кромская, журналист

  - Сразу вспоминается одна из моих любимых учительниц, Любовь Васильевна. Она вела у нас географию. Все школьники, и мы в том числе, называли её Любавушкой. Ну уж очень она была доброй, весёлой, понимающей, прямо как Любава из мультика про трех богатырей.

Сейчас, к сожалению, Любови Васильевны нет с нами, но мы до сих пор вспоминаем её с теплотой на сердце.

Екатерина Савина, заместитель декана филологического факультета

  - Учителя истории мы звали Кирпич. Существовало две легенды, почему его так зовут. Первая - он был внешне похож на персонажа Садальского в фильме «Место встречи изменить нельзя» по кличке Кирпич.

Вторая версия – когда он объяснял материал, делал такие жесты, словно кирпичи кладет. Но первая версия мне нравится больше.

 

 

Дмитрий Яровой, руководитель центра инновационных разработок

  - В нашей школе клички и прозвища были не у всех. Чаще всего они придумывались по предмету – химичка, физик, литресса, трудовик, ещё по фамилии или по особенностям внешности.

Самый запоминающийся пример – учитель русского языка и литературы. Его прозвище было Градусник. Все из-за того, что зимой у него нос был постоянно красным, а сам он был худым и высоким.

 

 

 

Екатерина Дидковская, студентка

  - Мой класс очень любил всех учителей, потому что люди это были понимающие, в меру строгие, но справедливые. Поэтому мы никому прозвища не придумывали, но и не могли не поддержать те, которые уже были.

Первый преподаватель имел прозвище Бабка, что было созвучно его фамилии Бабко (ударение на О). Это был преподаватель музыки. Хоть ему уже далеко за 50, он запросто может взять тряпку у уборщицы со словами: «Кто так полы моет?» и продемонстрировать чудеса мытья полов.

Вторым человеком, у кого было прозвище, оказалась учительница русского языка. Над ее прозвищем долго не думали, помогли первые буквы ФИО – К.Г.Б. К тому же женщина она суровая, немного резкая и громогласная. Однако это не мешало ей быть хорошим учителем.

Маргарита Евстигнеева, PR-директор

  - У нас были клички–производные от отчеств, от фамилий, от всего такого. Была у нас Тамара Георгиевна, мы звали ее ТГ, ТГшка. Это была наша классная руководительница.

 

 

 

 

 

Светлана Зайцева, директор отдела продаж

  - У нашего физрука была кличка Францыч, потому что звали его Николай Францевич, а трудовика – Ксеич, потому что он Константин Алексеевич. Причем, так и обращались к ним в открытую, даже когда Ксеич директором школы был. И никто не обижался.

 

 

 

 

Наталья Чаадаева, веб-мастер

  - Нашу учительницу русского языка и литературы мы звали Урсула, это персонаж мультфильма Русалочка. Кличку такую дали, потому что она любила ходить в широком черном платье, которое развевалось при ходьбе прямо как щупальца Урсулы.

А еще был у нас учитель математики, которого звали Владимир Ильич. Он когда представлялся говорил: «Меня зовут Владимир Ильич, но вы можете называть меня Ленин». Внешнее сходство с вождем, действительно, имело место быть.

Екатерина Шевелева, журналист

  - У нашего математика была кличка Пи пополам. Потому что во всех формулах он говорил не «Пи, деленное на два», а «Пи пополам».

 

 

 

 

Снежана Кривцова, учительница литературы

  - У нас была учительница Людмила Леонидовна, мы ее звали Людмила Людоедовна. Кто-то так однажды сказал, оговорился, наверное, потому что созвучно было, а в итоге прижилось.

 

 

 

 

Светлана Сорокина, экономист

  - Учительницу по английскому языку мы называли Селёдка. Она была довольно худая, высокого роста, всегда носила длинную юбку, длинный пиджак, у нее были короткие волосы, и в целом, когда мы на нее смотрели, она, действительно, напоминала селедку.

К ее внешнему виду добавлялся еще и характер. Она была очень строгая, можно сказать, злая.

 

 

 

Уважаемы читатели, а какие прозвища были у ваших учителей? Пишите в комментариях!

Ольга Пащенко.
Опубликовано: 04.10.2020 09:40 3 677
Тэги: общество день учителя праздники школа
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
Банк «Открытие»: в приоритете - поддержка клиентов и развитие бизнеса
В «Известиях» вышло интервью Заместителя председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов «Доход мошенников — более 75 млн рублей в месяц»
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Уважаемые читатели, а если бы вы обнаружили у себя симптомы ковид, признались бы в этом работодателю? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Биография Эрлинга Холланда
ТОП-5 вариантов инвестирования для получения быстрой прибыли
Какие электронные платежные системы стали самыми популярными в 2020 году?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru