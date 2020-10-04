День учителя: какие клички калужане давали учителям

В преддверии Дня учителя, который отмечается 4 октября, мы решили спросить калужан, какие прозвища они дают своим учителям? Вот что они ответили. И, пользуясь случаем, поздравляем всех педагогов с профессиональным праздником!

Виктория Кромская, журналист

- Сразу вспоминается одна из моих любимых учительниц, Любовь Васильевна. Она вела у нас географию. Все школьники, и мы в том числе, называли её Любавушкой. Ну уж очень она была доброй, весёлой, понимающей, прямо как Любава из мультика про трех богатырей.

Сейчас, к сожалению, Любови Васильевны нет с нами, но мы до сих пор вспоминаем её с теплотой на сердце.

Екатерина Савина, заместитель декана филологического факультета

- Учителя истории мы звали Кирпич. Существовало две легенды, почему его так зовут. Первая - он был внешне похож на персонажа Садальского в фильме «Место встречи изменить нельзя» по кличке Кирпич.

Вторая версия – когда он объяснял материал, делал такие жесты, словно кирпичи кладет. Но первая версия мне нравится больше.

Дмитрий Яровой, руководитель центра инновационных разработок

- В нашей школе клички и прозвища были не у всех. Чаще всего они придумывались по предмету – химичка, физик, литресса, трудовик, ещё по фамилии или по особенностям внешности.

Самый запоминающийся пример – учитель русского языка и литературы. Его прозвище было Градусник. Все из-за того, что зимой у него нос был постоянно красным, а сам он был худым и высоким.

Екатерина Дидковская, студентка

- Мой класс очень любил всех учителей, потому что люди это были понимающие, в меру строгие, но справедливые. Поэтому мы никому прозвища не придумывали, но и не могли не поддержать те, которые уже были.

Первый преподаватель имел прозвище Бабка, что было созвучно его фамилии Бабко (ударение на О). Это был преподаватель музыки. Хоть ему уже далеко за 50, он запросто может взять тряпку у уборщицы со словами: «Кто так полы моет?» и продемонстрировать чудеса мытья полов.

Вторым человеком, у кого было прозвище, оказалась учительница русского языка. Над ее прозвищем долго не думали, помогли первые буквы ФИО – К.Г.Б. К тому же женщина она суровая, немного резкая и громогласная. Однако это не мешало ей быть хорошим учителем.

Маргарита Евстигнеева, PR-директор

- У нас были клички–производные от отчеств, от фамилий, от всего такого. Была у нас Тамара Георгиевна, мы звали ее ТГ, ТГшка. Это была наша классная руководительница.

Светлана Зайцева, директор отдела продаж

- У нашего физрука была кличка Францыч, потому что звали его Николай Францевич, а трудовика – Ксеич, потому что он Константин Алексеевич. Причем, так и обращались к ним в открытую, даже когда Ксеич директором школы был. И никто не обижался.

Наталья Чаадаева, веб-мастер

- Нашу учительницу русского языка и литературы мы звали Урсула, это персонаж мультфильма Русалочка. Кличку такую дали, потому что она любила ходить в широком черном платье, которое развевалось при ходьбе прямо как щупальца Урсулы.

А еще был у нас учитель математики, которого звали Владимир Ильич. Он когда представлялся говорил: «Меня зовут Владимир Ильич, но вы можете называть меня Ленин». Внешнее сходство с вождем, действительно, имело место быть.

Екатерина Шевелева, журналист

- У нашего математика была кличка Пи пополам. Потому что во всех формулах он говорил не «Пи, деленное на два», а «Пи пополам».

Снежана Кривцова, учительница литературы

- У нас была учительница Людмила Леонидовна, мы ее звали Людмила Людоедовна. Кто-то так однажды сказал, оговорился, наверное, потому что созвучно было, а в итоге прижилось.

Светлана Сорокина, экономист

- Учительницу по английскому языку мы называли Селёдка. Она была довольно худая, высокого роста, всегда носила длинную юбку, длинный пиджак, у нее были короткие волосы, и в целом, когда мы на нее смотрели, она, действительно, напоминала селедку.

К ее внешнему виду добавлялся еще и характер. Она была очень строгая, можно сказать, злая.

Уважаемы читатели, а какие прозвища были у ваших учителей? Пишите в комментариях!