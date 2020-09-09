Убийце из Тарусы вынесли приговор

В Калужской области 32-летнего мужчину из Тарусы признали виновным в убийстве, сообщает в среду, 9 сентября, прокуратура региона.

- В апреле текущего года осужденный, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры на бытовой почве нанес один удар в шею своему знакомому, - отмечают в ведомстве. - Потерпевший скончался.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 8 лет.

В прокуратуре отмечают, что приговор в законную силу ещё не вступил.

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