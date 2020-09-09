В Калуге мошенница украла у пенсионерки 70 тысяч и драгоценности

Калужская пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая обокрала ее квартиру, сообщили в среду, 9 сентября, в областном УМВД.

Она позвонила бабушке в домофон, представилась участковым врачом и попросила пустить ее в квартиру. Пенсионерка открыла дверь и провела ее на кухню.

- Во время общения гостья, находившаяся в медицинской маске, интересовалась здоровьем хозяйки. Поставив диагноз, она сделала несколько массажных движений своей пациентке в области шеи, затем, выслушав жалобы, пообещала помочь и принести рецепт на лекарства, после чего ушла, - рассказали в полиции.

Вечером вернувшаяся домой дочь пенсионерки обнаружила, что из квартиры пропали ювелирные изделия из золота и серебра на общую сумму 109 тысяч рублей, а также 70 тысяч рублей, хранившихся в комнате в шкафу.

Ведется следствие.