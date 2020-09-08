В центре Калуги мужчина размахивал ножом: вынесен приговор

В Калуге районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине, которого признали виновным в хулиганстве.

- В апреле 2019 года злоумышленник, в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице Кирова возле остановки общественного транспорта «Сквер Медсестер» размахивал в непосредственной близости посторонних граждан ножом, при этом высказывая в их адрес угрозы убийством, - сообщили во вторник, 8 сентября, в прокуратуре Калужской области.

Злоумышленника задержали полицейские.

У мужчины при этом была непогашенная судимость. Новым приговором его отправили в колонию строгого режима на 9 лет.

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