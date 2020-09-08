В Калужской области больше месяца ищут 41-летнего мужчину

В Калужской области больше месяца ищут 41-летнего Игоря СИДОРОВА из деревни Игнатовское Тарусского района. Мужчина пропал 5 августа, сообщает 8 сентября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 170 см,

Худощавого телосложения,

Рыжевато-русые волосы,

Серые глаза.

Этот человек может нуждаться в медицинской помощи, отмечают волонтёры.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в Калужской области ищут ещё четырёх человек, которые пропали за последние две недели: 33-летнюю женщину из Калуги, 57-летнего мужчину, 88-летнюю женщину из Товарково и 52-летнего мужчину из Калуги.