В Калуге выдвинули обвинение организатору подпольного казино

В Калуге 43-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за организацию подпольного казино на улице Степана Разина.

- В июле 2017 года он приобрел у неустановленных лиц не менее 11 единиц игрового оборудования, - рассказали в среду, 2 сентября, в прокуратуре Калужской области. - Обвиняемый оборудовал игровой зал на улице Степана Разина.

При этом собственник помещения был введен злоумышленником в заблуждение относительно его преступных намерений.

Нелегальное заведение работало в течение года.

- Игрок нажимал на клавиши игрового оборудования и запускал случайную смену символов, выводил их на экран и таким образом, производил игру, - отмечают в прокуратуре. - Сумма внесенных денег преобразовывалась в условные денежные средства. Каких-либо ограничений по внесенной сумме не было. В случае выигрыша администраторы на месте выплачивали победителю наличные.

Как считает следствие, виновник при трудоустройстве вводил своих сотрудников в заблуждение.

Тем временем

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