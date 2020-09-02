На четырёх улицах Калуги установят новые камеры фиксации скорости

Новые камеры фиксации скорости появятся на четырёх улицах Калуги в 2021 году.

Их установят на улицах Московской, Кирова, Заводской и 65 лет Победы, сообщили в среду, 2 сентября, в городской управе.

Точные адреса, где смонтируют камеры ГИБДД, пока не называются.

Напомним, в нынешнем году камеры фиксации нарушений ПДД появились в Калуге на улицах Гагарина, Советской и Грабцевском шоссе.

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