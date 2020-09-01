В Калуге вынесен приговор убийце женщины

В Калуге суд вынес приговор 44-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве своей сожительницы, сообщает во вторник, 1 сентября, прокуратура Калужской области.

Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.

- 10 января 2020 года осужденный в квартире на улице Кубяка употреблял спиртное со своей сожительницей, - отмечают в ведомстве. - Между ними возникла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине удар ножом в грудь, что повлекло ее смерть на месте происшествия.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

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