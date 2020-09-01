В Калужской области нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Как мы уже рассказывали, 30 августа в селе Трубино Жуковского района пропала 12-летняя девочка. Вечером 31 августа подростка на улице увидели знакомые и отвели домой, сообщает 1 сентября калужское региональное управление Следственного комитета.

- 30 августа девочка после ссоры с матерью ушла погулять, оставив мобильный телефон дома, - пояснили в СК. - Придя в соседнее село, девочка решила не возвращаться домой и осталась ночевать на берегу реки. По данному факту следователями СК России была незамедлительно организована процессуальная проверка, начаты поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции, прокуратуры, волонтерами и неравнодушными гражданами.

Уже опрошены школьница и её мать. По данным следствия, фактов совершения в отношении несовершеннолетней преступлений и правонарушений не установлено.

Проверка сейчас продолжается.

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