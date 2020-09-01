$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Калужской области нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.09.2020 08:44 12 2513
В Калужской области нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Как мы уже рассказывали, 30 августа в селе Трубино Жуковского района пропала 12-летняя девочка. Вечером 31 августа подростка на улице увидели знакомые и отвели домой, сообщает 1 сентября калужское региональное управление Следственного комитета.

- 30 августа девочка после ссоры с матерью ушла погулять, оставив мобильный телефон дома, - пояснили в СК. - Придя в соседнее село, девочка решила не возвращаться домой и осталась ночевать на берегу реки. По данному факту следователями СК России была незамедлительно организована процессуальная проверка, начаты поисковые мероприятия во взаимодействии с сотрудниками полиции, прокуратуры, волонтерами и неравнодушными гражданами.  

Уже опрошены школьница и её мать. По данным следствия, фактов совершения в отношении несовершеннолетней преступлений и правонарушений не установлено.

Проверка сейчас продолжается.

А вот в Перемышльском районе до сих пор не нашли 66-летнего мужчину, который ушёл в лес собирать грибы и заблудился, сообщает «Лиза Алерт Калуга».

Тем временем

В Калужской области рассказали о нововведениях в школах. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.09.2020 08:44 12 2513
Тэги: происшествие дети лиза алерт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 12 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Private Banking ВТБ признан лучшим в России
ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
Ресторан современной европейской кухни Банкет-Холл «Эль-Гуна»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Курсы английского языка в Донецке
Качественное лечение в Израиле
Покупка iPhone в Москве

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru