В Калужской области мужчине грозит срок за убийство собаки

В Перемышльском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве собаки. Заявление в полицию подала его соседка.

- Неработающий, злоупотребляющий спиртными напитками местный житель, выйдя из квартиры в подъезд, увидел, что в помещении лежит собака жительницы того же многоквартирного дома, - рассказали в понедельник, 24 августа, в УМВД по Калужской области. - Он нанес несколько ударов ногой по телу собаки, причинив животному травмы, вызвавшие у собаки внутреннее кровотечение, от которых она погибла.

Мужчина заявил, что около года назад его якобы укусила вторая собака соседки.

По уголовной статье «Жестокое обращение с животными» подозреваемому грозит до шести месяцев ареста.

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