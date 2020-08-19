В Калужской области мужчина грозил взорвать жилой дом

В городе Киров Калужской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о взрыве жилого дома. В среду, 19 августа, об этом сообщает прокуратура региона.

17 августа мужчина из своего дома позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112 и сообщил, что взорвёт жилой дом №5 по улице Фурманова, отмечают в ведомстве.

Предполагаемому виновнику грозит до трёх лет принудительных работ.

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