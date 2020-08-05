В Калужской области пытались взломать банкомат с миллионом

Ночью в среду, 5 августа, в городе Мосальск Калужской области пытались украсть деньги из банкомата крупного банка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Преступник в помещении на улице Калужской пытался взломать терминал, но у него ничего не получилось. После этого злоумышленник скрылся.

Между тем в банкомате находилось более миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушения на хищение денежных средств в особо крупном размере». Максимальное наказание - 10 лет колонии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, - сообщили нам в прокуратуре.

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