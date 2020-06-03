Житель Калужской области обманул банкомат

В Калужской области 34-летнего мужчину обвиняют в краже. Деньги пропали из банкомата, рассказали в среду, 3 июня, в управлении МВД по Калужской области.

- Местный житель, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, умышленно неоднократного инициировал сбой в работе банкомата, что позволило в несколько этапов завладеть денежными средствами в сумме более 59 тысяч рублей, - считают в полиции. - Фигурант вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.

Как именно калужанину удалось обмануть банкомат, в УМВД не уточняют. В ближайшее время по этому делу пройдёт суд.