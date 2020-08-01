В Калуге случайно задержали преступника, который четыре года прятался от полиции

На днях в Калуге полиции случайно попался 29-летний мужчина из Узбекистана, который с 2016 года находился в федеральном розыске. Он проходит подозреваемым по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Мужчину задержали, когда он в пьяном виде ехал по городу и грубо нарушал правила, сообщает в субботу, 1 августа, УМВД по Калужской области.

- Речь автолюбителя была нарушена, а его поведение не соответствовало обстановке, - говорят в УМВД. - В связи с чем мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Кроме того, в отделении полиции он предъявил патент на работу в России. Но позже выяснилось, что документ поддельный.

Теперь мигранту грозит не только штраф в 30 000 рублей за пьяную езду, но и ещё одно уголовное дело – по статье «Использование заведомо подложного документа».

Расследование сейчас продолжается.

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