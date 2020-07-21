Секс-скандал в Калуге: 19-летний парень притворился девушкой

Житель Калуги потерял 27 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку. Во вторник, 21 июля, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- На сайте по предоставлению интимных услуг он по фотографии выбрал заинтересовавшую его девушку, с которой связался по номеру телефона, указанному на странице объявления, - отмечают в полиции. - В ходе общения они договорились о месте встречи и стоимости оказываемых услуг.

В качестве предоплаты мужчина перевёл некоторую сумму. Но девушка сказала, что платёж не прошёл. Так повторялось несколько раз. В общей сложности калужанин перечислил 27 тысяч рублей. После этого девушка перестала выходить на связь.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Вскоре нашли и подозреваемого – это 19-летний парень из Оренбургской области.

По версии следствия, он регистрировался на сайтах под вымышленными именами. Фото для анкеты искал в интернете. С потенциальными клиентами он общался по телефону, имитируя женский голос.

- Фигурант подозревается в хищении более 9 тысяч рублей еще у одного калужанина. Также ему инкриминируется два эпизода противоправной деятельности в отношении двух жителей Обнинска, - подчёркивают в областном УМВД.

Расследование сейчас продолжается.

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