В Калужской области двое детей на мотоцикле врезались в «Газель»

Вечером в понедельник, 20 июля, в деревне Колыхманово Юхновского района произошла авария с участием детей.

- Двое несовершеннолетних детей, по предварительной информации - 13-14 лет, двигались на мотоцикле по обочине дороги, - рассказали KP40 в прокуратуре Калужской области. - Подросток, находящийся за рулем совершил резкий разворот, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Газель».

Школьники доставлены в больницу с различными травмами. Водитель «Газели» не пострадал.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП в Юхновском районе, в котором пострадали дети.