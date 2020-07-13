В Калуге иностранец сбежал из колонии

В Калуге завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего иностранца. Его обвиняют в побеге из колонии, сообщает в понедельник, 13 июля, прокуратура Калужской области.

Преступление произошло в феврале 2020 года.

- Во время отбытия наказания по причине проблем со здоровьем он был направлен в медицинское учреждение города, где у него и возник преступный умысел на совершение побега, - отмечают в прокуратуре. - Осужденный воспользовался тем, что за его действиями сотрудники УФСИН России по Калужской области не наблюдают, покинул территорию больницы и уехал в Московскую область.

Задержали его на следующий день.

За побег мужчине грозит ещё четыре года заключения.

Тем временем

В Калуге дорожные работы остановили движение на улице Московской. Подробности.

В Калужской области водитель погиб в лобовом ДТП. Подробности.

Сильнейший ливень ожидается в Калужской области. Подробности.