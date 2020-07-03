В Калужской области мигранту вынесли приговор за убийство

В Жуковском районе 44-летнему мигранту из Узбекистана вынесли приговор за убийство, сообщает в пятницу, 3 июля, калужское региональное управление Следственного комитета.

Трагический инцидент произошёл на территории старой фермы в деревне Папино. Виновник был пьян, поссорился со своим знакомым, избил его и задушил.

- Следователи выяснили, что погибший подрабатывал на производстве тротуарной плитки вместе с земляком, который сразу после произошедшего тоже пропал, - отмечают в Следственном комитете. - Изучив обстоятельства совершения преступления, а также предшествующие и последующие события, следователи заподозрили второго мигранта в причастности к убийству.

Вскоре убийцу задержали в Московской области. Суд отправил его на 9 лет в колонию строгого режима.

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